Hanoï (VNA) - Pendant les vacances du Nouvel An lunaire 2024, du 8 au 14 février, le marché du transport aérien a dénombré plus de 1,5 million de passagers, en hausse de 11% en glissement annuel.Les vols intérieurs ont transporté 762.400 personnes, soit un recul de 13,2% sur un an, tandis que le nombre de passagers sur les lignes internationales a connu une forte augmentation de 54%, atteignant près de 748.600 personnes.S’agissant du fret aérien, le volume transporté sur le même laps de temps est estimé à près de 8.560 tonnes.Dans les aéroports vietnamiens, le nombre de décollages et d'atterrissages a atteint plus de 14.500 vols. Les compagnies aériennes vietnamiennes ont transporté plus de 1,1 million de passagers (-2,7% sur un an) et plus de 2.800 tonnes de fret ( 16,7%). -VNA