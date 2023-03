Une espèce de tortue dans la réserve naturelle de Xuan Lien. Photo: VNA

Une tortue-boîte. Photo: VNA

Thanh Hoa (VNA) - Sept espèces de tortues ont été découvertes dans la réserve naturelle de Xuan Lien, province de Thanh Hoa (Centre), à la suite d’un projet sur la conservation, le sauvetage et l'élevage des tortues dans cette zone pour la période 2020-2023.Concrètement, les gardes forestiers locaux ont découvert quatre tortues-boîtes (Cuora galbinifrons), deux tortues à grosse tête (Platysternon megacephalum), deux tortues terrestres (Manouria impressa), une tortue des feuilles à la poitrine noire (Geoemyda spengleri), une tortue à quatre yeux (Sacalia quadriocellata ), une tortue-boîte carénée (Cuora mouhotii) et une tortue molle chinoise (Pelodiscus sinensis).Ces espèces ont été répertoriées dans le Livre rouge du Vietnam et doivent être conservées.Pham Anh Tam, directeur du Comité de gestion de la réserve naturelle de Xuan Lien, a déclaré qu'en trois ans de mise en œuvre de ce projet, son Comité avait mené sept enquêtes sur 28 itinéraires d'une longueur totale de plus de 184 km et a placé 59 pièges photographiques.Il a également distribué des documents aux populations et aux écoles locales, organisé des formations pour sensibiliser le public à la conservation des espèces de tortues.-VNA