Pékin (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Chine a organisé, le 9 janvier, une rencontre avec des représentants de la communauté des Vietnamiens faisant des études ou travaillant en Chine, au seuil du Têt du Chat 2023.A cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, a fait le bilan des réalisations socio-économique et diplomatique du pays, les nouveaux développements dans les relations Vietnam-Chine en 2022, en particulier les résultats substantiels de la récente visite officielle en Chine du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong (du 30 octobre au 1er novembre 2022).Par la même occasion, l'ambassadeur Pham Sao Mai a souhaité que la communauté vietnamienne en Chine continue de promouvoir sa tradition de solidarité et d'entraide, préserve l'identité nationale, s’oriente toujours vers le pays natal, et serve de passerelle pour intensifier les relations d’amitié entre les deux pays.Le même jour, l'Association khmère-vietnamienne au Cambodge a organisé le programme "Printemps de l’amour 2023" pour offrir des cadeaux aux Vietnamiens démunis vivant à Phnom Penh pour les aider à accueillir dignement le Têt traditionnel.Le comité d'organisation a remis 200 cadeaux du Têt à des ménages pauvres d'origine vietnamienne vivant dans 14 arrondissements de Phnom Penh. Chaque cadeau, parrainé par la société Metfone, d'une valeur d'environ 500.000 dongs, comprenait du riz, des confiseries et d'autres produits de première nécessité pour les besoins du Têt.Au nom de la communauté des Vietnamiens, Sim Chy, Président de l'Association khmère-vietnamienne au Cambodge, a remercié l'ambassade du Vietnam au Cambodge et la société Metfone pour leur soutien aux Vietnamiens de Phnom Penh et du Cambodge en général, surtout au moment du Têt traditionnel L'ambassadeur vietnamien au Cambodge Nguyen Huy Tang a formulé ses meilleurs vœux du Têt à la communauté des Vietnamiens au Cambodge et a remercié la société Metfone pour son soutien aux familles nécessiteuses, leur permettant d’accueillir le Têt dans la joie.A cette occasion, la société Metfone a annoncé pour ce Têt du Chat un programme d’octroi de près de 1.000 cadeaux du Têt d'une valeur totale de 20.700 de dollars (environ 500 millions de dongs) pour les familles d'origine vietnamienne en situation difficile vivant dans 8 provinces et villes du Cambodge.-VNA