Hanoi (VNA) - L’ambassade du Vietnam aux États-Unis a organisé le 6 janvier à Washington le programme Xuân Quê Huong (printemps au pays natal) pour célébrer le festival traditionnel du Nouvel An lunaire, avec près de 600 personnes participantes, y compris des amis américains.

Des amis américains lors du programme, à Washington. Photo: VNA

S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a souhaité à la communauté vietnamienne et aux amis américains une nouvelle année de santé, succès et bonheur.

Il a déclaré avec joie que le Vietnam est devenu le septième partenaire commercial des États-Unis pour la première fois en 2022, avec un commerce bilatéral estimé à environ 135 milliards de dollars, en hausse de 18% sur un an.

Le Vietnam est également la cinquième plus grande source d’étudiants étrangers aux États-Unis, ce qui montre que les liens entre les deux pays sont devenus de plus en plus solides et épanouissants, a déclaré le diplomate.

Les Vietnamiens se sont réunis à Londres pour fêter le Têt. Photo: VNA

Le 7 janvier, l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni a également organisé un rassemblement du Têt à Londres avec la participation d’environ 200 Vietnamiens d’outre-mer, après trois ans d’interruption en raison de l’épidémie de Covid-19.

Dans son discours, l’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyên Hoàng Long, a affirmé la politique constante du Parti et de l’État vietnamiens de considérer la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger comme une partie intégrante et une ressource importante du pays.

Il a informé les invités que l’économie vietnamienne a cru de 8,02% l’année dernière, un record jamais enregistré ces 12 dernières années et le plus élevé en Asie. Le commerce bilatéral entre le Vietnam et le Royaume-Uni a augmenté de 6,5% pour atteindre 6,14 milliards de dollars en 2022. Le Vietnam est désormais le deuxième partenaire commercial du Royaume-Uni en Asie du Sud-Est, derrière Singapour.

Le diplomate a ajouté que l’ambassade organisera diverses activités économiques, sportives, éducatives, touristiques et sportives tout au long de 2023 pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.

Les Vietnamiens se sont réunis à à New Delhi pour fêter le Têt. Photo: VNA

S’exprimant lors d’un événement similaire organisé le 7 janvier à Buenos Aires, l’ambassadeur du Vietnam en Argentine, Duong Quôc Thanh, a déclaré que le partenariat intégral entre le Vietnam et l’Argentine n’a cessé de se développer. Les deux pays se préparent à célébrer cette année le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, y compris des visites à tous les niveaux.

Il a souhaité que la communauté vietnamienne du pays de résidence continue à rester unie pour servir de pont favorisant l’amitié traditionnelle bilatérale ainsi que le développement national.

Les participants à l’événement ont également apprécié la cuisine vietnamienne traditionnelle pour le Têt, comme les rouleaux de printemps frits, le gâteau de riz gluant et le pain à la viande de porc.

Un événement similaire a été célébré le même jour à New Delhi, sous les auspices de l’ambassade du Vietnam en Inde. De centaines d’invités étaient présents. Ils ont dégusté des plats traditionnels du Têt et participé à des jeux folkloriques. – VNA