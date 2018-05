La Cité du lion est l'une des destinations préférées des touristes vietnamiens. Photo: internet



Hanoï (VNA) – Singapour est demeuré une destination touristique prisée des Vietnamiens en 2017, avec 531.356 arrivées vietnamiennes.

Le Vietnam a également figuré pour la première fois parmi les dix premiers pays ayant fourni les plus gros contingents de touristes à Singapour. Pour les touristes vietnamiens, la Cité du lion est un lieu de shopping idéal.

En 2017, l’office du tourisme de Singapour (STB - Singapore Tourism Board) a rendu public son nouveau branding "Passion Made Possible". Il a également présenté le clip publicitaire "Singapore – Where Passion is Made Possible", qui a enregistré plus de 192 millions de vues. -VNA