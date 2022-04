Photo d'illustration : laodong.vn



Hanoi (VNA) – Sept médailles d’or, tel est objectif fixé par la sélection nationale de tir lors des 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) prévus en mai prochain au Vietnam.

Pour atteindre cet objectif, les tireurs vietnamiens auront la chance de concourir lors d’un tournoi de tir pour se préparer aux SEA Games 31 qui auront lieu du 10 au 17 avril prochain.

Jusqu’à présent, la meilleure réalisation de tir vietnamien est une médaille d’or et une d’argent du tireur Hoàng Xuân Vinh aux Jeux olympiques (JO) d’été de 2016 à Rio de Janeiro (Brésil). Cette année, Hoàng Xuân Vinh, doyen de la sélection nationale de tir, ne participera pas aux SEA Games 31 car il donnera des formations.

Les principaux espoirs de la sélection nationale reposent donc sur les épaules d’autres tireurs Hà Minh Thành, Pham Quang Huy, Phan Công Minh, Nguyên Xuân Chuyên, Nguyên Dinh Thành (pistolet hommes), Nguyên Thu Vinh (pistolet dames) Phi Thu Thao et Nguyên Thu Trang (carabine dames).

Actuellement, la sélection nationale de tir réunit ses meilleurs tireurs. Cette discipline implique de nombreux changements dans les règles du jeu et dans certains contenus. Outre cette compétition régionale, la sélection nationale de tir se concentre également sur d’autres tournois internationaux relevant du système de la Fédération mondiale de tir sportif (ISSF) et les 19es Jeux asiatiques (ASIAD 19) en 2022, a partagé Mme Vu Anh Dao, cheffe de la discipline de tir sportif du Département général de l’éducation physique et des sports, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Les tireurs vietnamiens n’ont pu participer aux tournois internationaux au cours des deux dernières années en raison de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, le prochain tournoi sera une bonne chance pour eux de tester le matériel, les infrastructures et se préparer aux SEA Games 31, a estimé Mme Vu Anh Dao. -VNA