Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Dong Nai Nguyen Hong Linh (gauche) et Roberto Morales Ojeda, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Parti communiste de Cuba . Photo: VNA

La Havane (VNA) - Une délégation de haut niveau de la province de Dong Nai dirigée par Nguyen Hong Linh, membre du Comité central et secrétaire du Comité provincial du Parti, a effectué une visite de travail à Cuba du 26 au 29 septembre.

Dans le cadre de cette visite, la délégation est allée saluer Roberto Morales Ojeda, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Parti communiste de Cuba (PCC).

Lors de la rencontre, Nguyen Hong Linh a souligné qu'il restait de nombreuses opportunités de coopération économique et commerciale entre Dong Nai et la province cubaine de Pinar del Río.

De son côté, Morales Ojeda a souligné l'importance des relations fraternelles entre Cuba et le Vietnam, exprimant le souhait de renforcer la coopération bilatérale dans de nombreux domaines.

Nguyen Hong Linh travaille avec les dirigeants de la province de Pinar del Río. Photo: VNA

Lors de la rencontre avec les dirigeants du Comité municipal du Parti de La Havane, les deux parties ont partagé et mis à jour des informations sur la situation socio-économique de chaque localité, échangé des expériences sur l'édification du Parti communiste, et convenu d'orientations et mesures susceptibles d'améliorer l'efficacité de la coopération entre Dong Nai et La Havane dans des domaines potentiels tels que la santé, l'agriculture, le commerce, la culture, l'éducation, etc.

La délégation de Dong Nai a également exploré le potentiel de la Zone spéciale de développement économique de Mariel, la région économique stratégique la plus importante de ce pays des Caraïbes.

Elle a également travaillé avec des représentants du ministère cubain du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger, rencontré le chef du Département des relations internationales du Comité central du Parti communiste de Cuba, Emilio Lozada García, et le Héros national Fernando González Llort, président de l'Institut cubain d'amitié avec les peuples (ICAP).

En outre, la délégation est également allée déposer une gerbe de fleurs au monument dédié au Président Hô Chi Minh dans la capitale La Havane et visité le Centre Fidel Castro. -VNA