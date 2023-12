Les relations de solidarité et de confiance entre le Vietnam et Cuba continuent de se développer fortement, sont de plus en plus substantielles et efficaces. Leurs liens dans les trois canaux de la diplomatie du Parti, de l'État et de la diplomatie populaire se renforcent davantage. De plus, les relations économiques, commerciales et d'investissement entre les deux pays reçoivent également une attention croissante.