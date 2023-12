Politique Infographic Promotion de la coopération Vietnam - Turquie La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Turquie les 29 et 30 novembre revêt des significations importantes dans la consolidation de la confiance politique, l'amélioration de l'efficacité de la coopération multiforme et l'approfondissement de la coopération Vietnam-Turquie.

Politique Infographic Partenariat intégral Vietnam-Pays-Bas Le Premier ministre du Royaume des Pays-Bas Mark Rutte effectue une visite officielle au Vietnam les 1er et 2 novembre 2023 sur invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh.

Politique Infographic 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Argentine Le Vietnam et l'Argentine cherchent à promouvoir une coopération plus approfondie et plus efficace dans de nombreux domaines, à continuer de consolider le rôle de partenaire principal de chacun en Asie du Sud-Est et en Amérique latine.

Politique Infographic Relations traditionnelles particulières Vietnam - Cuba Les relations de solidarité et de confiance entre le Vietnam et Cuba continuent de se développer fortement, sont de plus en plus substantielles et efficaces. Leurs liens dans les trois canaux de la diplomatie du Parti, de l'État et de la diplomatie populaire se renforcent davantage. De plus, les relations économiques, commerciales et d'investissement entre les deux pays reçoivent également une attention croissante.