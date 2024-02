Au moment où le monde attend le passage au Nouvel an 2024, l’Agence vietnamienne d’information a sélectionné pour vous les dix événements nationaux les plus marquants du Vietnam de 2023.

Le Vietnam et la Biélorussie héritent de l’amitié traditionnelle et de la bonne coopération multiforme qui existaient entre le Vietnam et l’ex-Union soviétique. Ces dernières années, les relations entre le Vietnam et la Biélorussie ont toujours été renforcées et développées, contribuant ainsi à l'édification nationale de chaque pays.