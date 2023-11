Prolongation jusqu’à fin 2024 du fonctionnement à titre expérimental du service Mobile-Money. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le gouvernement a publié la Résolution 192/NQ-CP sur la prolongation jusqu'au 31 décembre 2024 du délai de mise en œuvre pilote de l'utilisation des comptes de télécommunication de paiement par portefeuille électronique Mobile-Money pour les biens et services de faible valeur.Auparavant, le 9 mars 2021, le Premier ministre avait approuvé la décision de mise en œuvre expérimentale du service Mobile-Money durant deux ans, à compter du 9 mars 2021, dans tout le pays.Ce service permet d’utiliser les comptes de télécommunication dans le paiement des marchandises et de services différents telles que : paiement de biens et services de petite valeur, transfert d'argent, dépôt - retrait d'argent directement dans les magasins du système ou les points de transaction des opérateurs du réseau dans tout le pays... sans nécessiter un compte bancaire ni l’utilisation d’un smartphone ou d'une connexion Internet.Selon le ministère de l'Information et des Communications, jusqu’à début mai 2023, les clients utilisant les services Mobile-Money étaient plus de 3,9 millions, soit 3 fois plus qu'à la même période de 2022.La mise en fonctionnement de ce service donnera un coup de pouce au développement du paiement sans numéraire et facilitera l’accès aux services commerciaux en ligne pour les habitants des régions rurales, montagneuses, maritimes et insulaires.-VNA