La 10e Fête de l’ao dài de Ho Chi Minh-Ville aura lieu du 7 au 17 mars. Photo: VNA Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La 10e Fête de l'ao dài (tunique traditionnelle vietnamienne) de Ho Chi Minh-Ville, ayant pour thème «J’aime l’ao dài du Vietnam», aura lieu du 7 au 17 mars.

Un éventail d'activités, notamment un programme d’art, des défilés et des expositions sur l’ao dài, est prévu à cette occasion.



Le point d’orgue de cet événement sera le programme artistique intitulé "Ao dài – Couleurs de Ho Chi Minh-Ville" et un défilé de l’ao dài avec la participation de consules générales et des épouses de consuls généraux de plusieurs missions diplomatiques dans la mégapole du Sud.



Lancée pour la première fois en 2014, la Fête de l’ao dài de Ho Chi Minh-Ville est organisée chaque année en mars pour préserver les valeurs culturelles traditionnelles ainsi que la beauté et la grâce de cette tunique, symbole de la grâce des femmes du Vietnam. Elle devrait également contribuer à attirer davantage de touristes dans la ville. – VNA