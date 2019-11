Cérémonie de signature de coopération entre des entreprises russes et vietnamiennes lors du forum de promotion du commerce et de l’investissement Vietnam-Russie le 14 novembre à Hanoï.

Hanoï (VNA) – Le forum de promotion du commerce et de l’investissement Vietnam-Russie a eu lieu le 14 novembre à Hanoï.

Organisé conjointement par la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (CCIV) et le groupe russe Zarubezh Expo, ce forum est une activité dans le cadre des activités en célébration de l’année croisée Vietnam-Russie et du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques de ces deux pays.

L'événement attire la participation de nombreuses entreprises de deux pays, ce qui manifeste que le Vietnam devient véritablement une destination de choix de plusieurs entreprises russes, selon un officiel de la CCIV.

Il est une bonne opportunité pour les entreprises vietnamiennes de rencontrer et d'échanger avec leurs homologues russes pour favoriser leur accès au marché russe.

Dans le cadre d'une série d’activités de connexion des entreprises de deux pays du 14 au 16 novembre, la CCIV organise plus de 300 rencontres entre les entreprises des deux pays.

A cette occasion, la 3e exposition internationale Vietnam-Russie a été inaugurée. Cette expo a séduit la participation non seulement de la communauté d’entreprises de ces deux pays mais aussi pour des entreprises de l’ASEAN et de l’Union économique eurasiatique (UEEA). C’est le lieu d’échange des expériences entre les secteurs industriels différents via des produits de 19 régions en Russie et de plus de 20 villes et provinces du Vietnam.

Deux ans après la signature de j'accord de libre-échange Vietnam - Union économique eurasiatique (UEEA), la valeur d'échanges commerciaux entre le Vietnam et la Russie a connu une croissance vigoureuse de 30% par an.

Pour l’heure, la Russie se classe au 24e rang sur 129 pays et territoires investissant au Vietnam avec 123 projets réunissant un fonds d’environ 932 millions de dollars. Vice versa, le Vietnam compte 22 projets d’investissement en Russie avec un fonds de près de 3 milliards de dollars.

Le vice-Premier ministre russe M.Akimov a envoyé une lettre de féliciations et salué l'initiative d'organisation du forum et de la 3e exposition internationale Vietnam-Russie.-VNA