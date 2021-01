Hanoï (VNA) - Les documents soumis au treizième Congrès national du Parti communiste vietnamien soulignent la nécessité de garantir l’ordre social, la sécurité économique, culturelle et politique du Vietnam.

Photo d'illustration: vov.vn

Les forces militaires jouent un rôle majeur dans le renforcement des capacités défensives et le maintien de la stabilité nationale, deux missions permanentes du Parti qui entend protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale contre toute menace d’invasion de l’extérieur. C’est ce qu’a affirmé le général Nguyên Ba Duong, ancien directeur de l’Institut des Sciences sociales et des Technologies militaires (ministère de la Défense) dans l’article «Nouvelle philosophie du Parti communiste vietnamien sur la défense nationale» publié ce lundi 18 janvier par vov.vn.

Les documents soumis au treizième Congrès national revendiquent le maintien d’un environnement stable, pacifique et favorable au développement. Il est également indispensable de renforcer les capacités d’autodéfense de chaque citoyen et des institutions. Dans sa stratégie de développement socio-économique et de défense nationale, le Parti mise sur les relations étroites entre l’armée, la défense, la sécurité et la diplomatie, a précisé Nguyên Ba Duong. -VOV/VNA