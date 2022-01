Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une politique administrative et des normes institutionnelles solides seraient utiles pour développer un cadre transparent d'outils permettant d'appliquer efficacement la politique budgétaire et l'argent. La prévisibilité et la transparence du cadre politique seront essentielles pour que le Vietnam puisse surmonter la crise. Les perspectives positives placent le Vietnam dans une bien meilleure position pour viser une notation d'investissement dans un avenir proche.

C'est le point de vue partagé par Olivier Rousselet, directeur national de BNP Paribas au Vietnam et directeur exécutif de l’antenne de BNP Paribas à Ho Chi Minh-Ville lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information.

De 2013 à 2021, la note de crédit du Vietnam a toujours été dans une tendance haussière. Concrètement, elle est passée de B2 à Ba3 selon l'évaluation de Moody's, de BB- à BB selon S&P, et de B+ à BB selon Fitch.

Les mises à niveau de la note de crédit ces huit dernières années ont montré que les agences de notation ont une évaluation très positive des politiques macroéconomiques du Vietnam. Les agences de notation conviennent toutes que le Vietnam a une économie durable, un taux de croissance élevé et la capacité d'attirer les investissements directs étrangers (IDE).

Ils ont également fortement apprécié l'amélioration de l'indice de la dette et de la solvabilité de la dette, ainsi que la stabilité des finances publiques. Cette perspective positive témoigne de la capacité du gouvernement à répondre à l'impact de la COVID-19 et les politiques du gouvernement sont sur la bonne voie, a souligné Olivier Rousselet.

Olivier Rousselet, directeur national de BNP Paribas au Vietnam. Photo: VNA

Il a également recommandé au Vietnam de continuer à renforcer l'efficacité de sa politique budgétaire et monétaire et stabiliser sa dette. Cela améliorera les finances publiques et contribuera à atteindre l'objectif de faible inflation. Dans le même temps, il est nécessaire de continuer à minimiser le risque d'événements de crédit potentiels et de maintenir les obligations de paiement dans les délais. Cela renforcera la confiance des investisseurs étrangers, a-t-il ajouté.

Le Vietnam est le seul pays souverain de l'ASEAN dans la catégorie de notation « BB » à avoir enregistré une dynamique de notation positive en 2021, ce qui reflète la force et la résilience économiques du pays.

Entretenir des opportunités de croissance à long terme, améliorer la dynamique commerciale et renforcer l'attraction des investissements étrangers joueront un rôle important dans la construction d'une économie plus forte et placeront le Vietnam dans une meilleure position pour les notations d'investissement à moyen terme, a déclaré Olivier Rousselet. -VNA