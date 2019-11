Photo d'illustration: toquoc.vn

Organisé conjointement par le Service provincial de la Culture et des Sports, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Centre de recherche et de préservation de l’art folklorique, ce festival verra la participation de 13 troupes venues de 9 provinces du Nord.Le but sera sensibiliser la communauté à la restauration et à la préservation des traditions et des arts du pays, ce type d’art folklorique en particulier, ainsi que de présenter au public tant domestique qu’étranger les potentialités de la province de Ninh Binh d’un point de vue économique, touristique et culturel.Cet évènement comprendra aussi un séminaire sur l’art du Hat Xam, une représentation artistique de promotion de la culture et du tourisme de la province, un hommage à la vénérable artiste Ha Thi Câu, qui a été honorée «patrimoine vivant» de l’art du Hat Xam.À l’origine chant des aveugles, le Hat Xâm est chanté aujourd’hui par des artistes, tant professionnels qu’amateurs. - CPV/VNA