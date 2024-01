Des ambassadeurs, des chefs de bureaux de représentation internationaux au Vietnam, des représentants de ministères, de départements, d’agences et d’agences environnementales, des étudiants et des amoureux de la nature ont participé à l’événement. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L’ambassade d’Arabie saoudite au Vietnam a organisé le 28 janvier, dans l'espace piétonnier autour du lac Hoàn Kiêm, à Hanoï, la Catwalk 2024 - une campagne annuelle de marche en plein air à l’échelle mondiale pour sensibiliser à la santé publique en soulignant l’importance de la conservation des espèces de félins Des ambassadeurs, des chefs de bureaux de représentation internationaux au Vietnam, des représentants de ministères, de départements, d’agences et d’agences environnementales, des étudiants et des amoureux de la nature ont participé à l’événement.Après la séance d’ouverture, les délégués se sont promenés autour du lac Hoàn Kiêm, propageant des messages sur la biodiversité et la conservation de la faune.La Catwalk est une initiative initiée par l’organisation Catmosphere, fondée en 2021 par la princesse Reema Bandar Al-Saud, ambassadrice d’Arabie saoudite aux États-Unis. Dans le cadre de cette initiative, plus de 90 000 personnes ont marché dans 136 pays sur six continents en 2021 et 2022 pour plaider en faveur de la conservation des espèces de félins et de la promotion de la santé publique. -VNA