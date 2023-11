Hanoi (VNA) – L'Académie vietnamienne des sciences sociales (AVSS) et la Commission nationale vietnamienne pour l'UNESCO ont organisé le 28 novembre un atelier de renforcement des capacités sur l'élaboration d'une vision et d'une stratégie pour les sciences sociales du point de vue de l'UNESCO.



Le vice-président de l’AVSS, Dang Xuan Thanh, a déclaré que dans le processus de développement de chaque pays, les sciences sociales et humaines jouent un rôle important en fournissant des preuves scientifiques, en détectant les problèmes et en proposant des solutions.



Phinith Chanthalangsy, conseillère régionale pour les sciences sociales et humaines au bureau régional de l'UNESCO à Bangkok, a souligné que l'UNESCO renforce les programmes de sciences humaines et sociales afin de construire des sociétés plus pacifiques et plus inclusives, en relevant les défis des changements sociaux.



Il a déclaré que, sur la base de l'expérience du Programme de gestion des transformations sociales, l'UNESCO vise à collecter des connaissances et à accompagner les communautés pour former ou modifier des modèles de développement, puis les appliquer en Asie du Sud-Est. Ces modèles prédiront de nouvelles tendances, garantissant un développement équitable, inclusif, plus durable et plus respectueux de la qualité de vie des populations.



Tran Thi Thanh Huong, consultante du Bureau de l'UNESCO au Vietnam, a proposé quatre suggestions pour atteindre les objectifs en sciences sociales et humaines dans le cadre de la coopération entre l'UNESCO et le Vietnam.



Il faudrait ajouter le contenu des sciences sociales et humaines au processus d'élaboration des politiques sur la transformation sociale et le développement inclusif, afin de renforcer le rôle des sciences sociales dans la résolution des défis; enseigner la philosophie aux enfants pour adapter les méthodes pédagogiques au contexte mondial complexe; promouvoir l'égalité des sexes, les droits des personnes handicapées et la diversité culturelle; promouvoir le dialogue politique sur l’éthique liée à l’intelligence artificielle et au changement climatique.



L'atelier est la première étape dans la constitution d'un réseau d'experts disposés à s'engager aux côtés de l'UNESCO, pour présenter des mesures critiques visant à résoudre les problèmes de changement climatique les plus urgents, auxquels la région et le Vietnam sont confrontés. -VNA

source