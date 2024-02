Une simulation de ce à quoi devrait ressembler la nouvelle capitale Nusantara. Photo : AFP



Jakarta (VNA) - L'Autorité de la capitale Nusantara (OIKN) se prépare à inaugurer cette semaine le centre de commandement de la nouvelle capitale de l'Indonésie (IKN), dans le cadre de sa cinquième vague d'inaugurations prévues pour le 29 février et le 1er mars.



Le centre de commandement IKN sera opérationnel immédiatement après son lancement. Il offrira une vue sur l'évolution de la situation et une analyse des informations fournies par les médias, selon Troy Pantouw, porte-parole de l'OIKN.



En plus du centre de commandement IKN, une entreprise publique de technologie et plusieurs entreprises du secteur bancaire lanceront également des projets. Le président Joko Widodo (Jokowi) assistera à l'inauguration, a ajouté Troy Pantouw.



Selon le plan Nusantara Smart City, le développement de Nusantara repose sur un concept de ville intelligente qui combine les technologies de l'information et les services publics pour améliorer la qualité de vie de ses habitants.



Le plan directeur de l'IKN comprend une transformation numérique nationale, une infrastructure physique et un concept de ville efficace, réactive et durable.



Grâce à des politiques soutenues par la technologie, la mise en œuvre d'une ville intelligente peut optimiser toutes les ressources, améliorer les services publics et créer un environnement propice à l'innovation.



Les principes de la ville intelligente incluent également l'optimisation, l'intégration, l'inclusivité, la circularité et l'ouverture, qui sont la base du développement de l'IKN. Grâce à ces principes, l'IKN devrait devenir une identité nationale, le futur moteur économique de l'Indonésie et une ville mondiale durable. -VNA