Photo: VNA



Dong Nai (VNA) - Les zones industrielles de la province méridionale de Dong Nai ont attiré 46 nouveaux projets d'investissement direct étranger (IDE) d'une valeur de 358,85 millions de dollars entre le début de cette année et le 11 novembre.

Le Van Danh, chef adjoint du Comité de gestion des zones industrielles (ZI) de Dong Nai, a déclaré qu'au cours de la période, les ZI ont attiré huit projets nationaux avec un investissement total de plus de 1.138 milliards de dongs (49,88 millions de dollars). Pendant ce temps, 94 projets d'IDE valides ont augmenté leur capital de 736,64 millions de dollars, et sept projets nationaux ont ajouté plus de 1.248 milliards de dongs à leurs investissements, a-t-il ajouté.

Notamment, le comité de gestion des ZI de Dong Nai a accordé le 15 novembre la licence d'investissement à l'usine de fabrication et de transformation KSM ENG Vina dans la ZI de Giang Dien, district de Trang Bom, avec un capital social total de 10 millions de dollars provenant de la République de Corée.

Malgré le COVID-19, Dong Nai a attiré des investissements d'une valeur de 1.198 millions de dollars jusqu'à présent, dont environ 1.095 million de dollars ont été versés dans des projets d'IDE, et 2.387 milliards de dongs dans des projets nationaux. -VNA