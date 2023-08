Le porte du village de Nom, est considérée comme l'une des plus belles portes de village du Nord. Photo: hungyentv.vn





Hanoï (VNA) - Du 18 au 20 août à Hanoï, diverses activités culturelles, touristiques et artistiques seront organisées pour promouvoir les potentiels et les atouts touristiques de Hung Yen auprès des touristes nationaux et étrangers.



Cet événement permettra également de faire la promotion des produits et services des unités commerciales touristiques, de créer des opportunités pour les entreprises du secteur d'échanger, de coopérer et de promouvoir le développement des marchés touristiques clés et potentiels.



Les activités comprendront des échanges culturels et artistiques ainsi que des expositions présentant des produits touristiques, artisanaux, OCOP et la cuisine typique et attrayante de Hung Yen.



En particulier, l'exposition intitulée "Belles photos sur le tourisme de Hung Yen" sera l'occasion pour la province de présenter ses valeurs culturelles uniques et ses spécialités culinaires afin que les touristes et les investisseurs reconnaissent Hung Yen comme une destination conviviale et attractive. -VNA