Des entreprises à l'honneur lors de la cérémonie. Photo : VNA

Représentants des 10 meilleures entreprises du numérique du Vietnam en 2023. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L'Association des logiciels et des services des technologies de l'information du Vietnam (VINASA) a organisé le 22 septembre à Hanoï une cérémonie pour annoncer et honorer les 10 meilleures entreprises du numérique du Vietnam en 2023.Deux mois après le lancement de la sélection, le comité d'organisation a sélectionné 104 candidatures pour honorer les 10 meilleures entreprises du numérique au Vietnam 2023 sur divers aspects.Selon les statistiques, le chiffre d'affaires total en 2022 des entreprises honorées cette année a atteint 164.026 milliards de dongs (plus de 7 milliards de dollars), ce qui a représenté 43,75% du chiffre d'affaires total du secteur des logiciels et des services des technologies de l'information au Vietnam.Nguyen Van Khoa, président de la VINASA, a constaté que les 10 meilleures entreprises vietnamiennes du numérique en 2023 constituaient des histoires inspirantes sur la transformation numérique. Par exemple, Viettel Solutions a construit 36 centres d'opération intelligents IOC, mettant en œuvre la transformation numérique pour 32 villes et provinces du pays. OneMount Group, quant à lui, procède à la transformation numérique en faveur de plus de 100.000 épiceries…Selon les statistiques de la VINASA , plusieurs indices du secteur des technologies de l'information ont quintuplé en 10 ans, passant de près de 34 milliards de dollars de chiffre d'affaires total et 440.000 employés en 2013 à 148 milliards de dollars et 1,3 million d'employés en 2023. -VNA