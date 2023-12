L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission de représentation permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève. Photo: VNA



Genève (VNA) - Une manifestation de haut niveau a eu lieu les 11 et 12 décembre à Genève pour célébrer le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

L'événement a connu un franc succès avec de nombreuses activités, des échanges importants et des engagements forts.



La délégation vietnamienne, dirigée par l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission de représentation permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève, a activement participé à cet événement.



Lors de événement, l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai a réaffirmé les engagements fermes du Vietnam à promouvoir la Déclaration universelle des droits de l'homme en déployant des efforts et des mesures supplémentaires pour mieux garantir les droits de l'homme, tant sur le plan politique, économique, culturel et social, et à veiller à ne laisser personne de côté.



Les priorités comprennent notamment le renforcement de l'État de droit grâce à une réforme judiciaire continue pour améliorer les fondements institutionnels, judiciaires et politiques liés aux droits de l'homme, tout en intégrant les dispositions des traités internationaux sur les droits de l'homme dans la législation nationale ; l'accélération des mesures efficaces et la distribution de ressources suffisantes pour mieux garantir les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques ; la participation responsable aux travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et la promotion de son rôle et de son efficacité, en accordant une attention particulière aux droits des groupes vulnérables et aux impacts du changement climatique sur la jouissance des droits de l'homme, a-t-elle précisé.



À cette occasion, la délégation vietnamienne a collaboré avec l'Office des Nations Unies à Genève pour organiser une exposition de photos intitulée "Couleurs de la culture: patrimoine naturel et culturel au Vietnam", qui a mis en valeur la diversité culturelle du Vietnam, l'harmonie et la solidarité de ses 54 ethnies. L'exposition a constitué une illustration des liens profonds entre les droits de l'homme et la préservation et le développement du patrimoine culturel et naturel.



Cette manifestation de haut niveau a marqué la fin d'une série d'événements organisés dans le monde entier en 2023 pour commémorer le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces activités commémoratives ont été organisées sur la base de la résolution proposée par le Vietnam et adoptée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU lors de sa 52e session (février-mars 2023) sur la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du 30e de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne.



La participation active de la délégation vietnamienne à cet événement a illustré les efforts et les responsabilités du pays en tant que membre du Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2023-2025. -VNA