Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang à la tête d'une délégation vietnamienne lors la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Photo : VNA

Genève (VNA) - 2023 est la première année où le Vietnam assume le poste de membre du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies pour le mandat 2023-2025. Le pays a contribué activement et de manière responsable aux activités de cet organe intergouvernemental du système des Nations Unies.



C’est ce qu’a déclaré l’ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce et d'autres organisations internationales à Genève, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).



Le Vietnam a lancé de manière proactive plusieurs initiatives de coopération dans le domaine des droits de l'homme lors des trois sessions du Conseil des droits de l’homme de cette année, lesquelles ont été soutenues et coparrainées par de nombreux représentants d’autres pays et d'organisations internationales, a-t-elle affirmé.



L’ambassadrice a notamment rappelé la Résolution commémorant le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et le 30e de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne, adoptée lors de la 52e session.



Elle a également évoqué la Résolution annuelle sur le changement climatique et les droits de l'homme, rédigée par le Vietnam et d’autres pays, et adoptée lors de la 53e session, ainsi que l’organisation par la Mission du Vietnam d’un séminaire international sur la lutte contre les discriminations, les violences basées sur le genre et le harcèlement au travail.



Le Thi Tuyet Mai a en outre souligné que lors de la 54e session, le Vietnam avait mis en œuvre deux initiatives pour promouvoir les droits de l'homme à la vaccination, dont une déclaration commune et un débat international.



Selon la diplomate, les déclarations et les activités concrètes du Vietnam en tant que membre actif et responsable du Conseil des droits de l’homme pour le mandat 2023-2025 ont également permis de présenter les efforts et les réalisations du pays en matière de promotion et de garantie des droits de l’homme, tout en contribuant aux questions d’intérêt commun de la communauté internationale.



Concernant les activités futures, l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai a indiqué qu'en 2024, le Vietnam continuerait de promouvoir son rôle et sa position en tant que membre actif et responsable du Conseil, en se concentrant sur la mise en œuvre de certaines initiatives de coopération pour promouvoir et garantir les droits de l'homme. Elle a ajouté que la Mission à Genève présiderait l'élaboration et la négociation d'un projet de résolution sur le changement climatique et les droits de l'homme lors de la session de juin 2024.-VNA