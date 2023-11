Le vice-ministre des Affaires étrangères (AE) (droite) et Surya Deva, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit au développement. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères (AE), Dô Hung Viêt, a reçu Surya Deva, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit au développement, en visite de travail du Vietnam du 6 au 15 novembre.

Le vice-ministre des AE, Dô Hung Viêt, a souligné la volonté du Vietnam de respecter, protéger et promouvoir les droits de l'homme, affirmant que le pays place toujours l'humain au centre, le sujet et le moteur du processus de développement. Cela a été démontré à travers les grandes réalisations de l'oeuvre de Renouveau (Doi Moi) en matière de développement socio-économique, d'intégration internationale et d'amélioration de tous les aspects de la vie de ses citoyens, reconnues par la communauté internationale.

Le Vietnam veille toujours à la participation et aux contributions du peuple, des organisations sociopolitiques, des organisations populaires, des entreprises, des organisations non gouvernementales, des partenaires de développement et des parties prenantes importantes dans ce processus, a déclaré Dông Hung Viêt.

Actuellement, le Vietnam accorde une grande priorité à la mise en œuvre des Objectifs de développement durable, avec de nombreux efforts visant à réduire durablement la pauvreté multidimensionnelle, à répondre au changement climatique et à réduire les émissions nettes à zéro d'ici 2050, à protéger l'environnement, à mettre en œuvre une économie verte et circulaire, a indiqué Dô Hung Viêt.

Il s’est déclaré convaincu que cette visite serait une opportunité de partager les bonnes expériences, les défis, les priorités et les besoins de coopération du Vietnam dans ce domaine.

Surya Deva a hautement apprécié, de son côté, les réalisations et les initiatives du Vietnam en tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2023-2025 et sa participation responsable et active au mécanisme d'examen périodique universel (EPU), un processus unique en son genre. Il consiste à passer en revue les réalisations de l’ensemble des États membres de l’ONU dans le domaine des droits de l’homme. Il s’agit d’un processus mené par les États, sous les auspices du Conseil des droits de l’homme.

Il a exprimé son souhait de voir le Vietnam continuer à promouvoir son rôle au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.



Surya Deva a pris ses fonctions de rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit au développement le 1er mai 2023. Ce professeur à la faculté de droit et directeur du centre du droit de l’environnement de l’Université Macquarie, en Australie, mène des recherches dans divers domaines, dont les entreprises et les droits de l’homme, le droit constitutionnel comparé, le droit international des droits de l’homme, le développement durable, les changements climatiques et l’égalité des genres.

Il a été membre du Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises de 2016 à 2022. Il a conseillé plusieurs organes des Nations Unies, gouvernements, institutions nationales des droits de l’homme, sociétés multinationales, syndicats et organisations de la société civile sur des questions liées aux entreprises et aux droits de l’homme. -VNA