Singapour (VNA) - Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc et le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong ont convenu lors de leur entretien, vendredi 25 février, de renforcer la coopération dans tous les domaines entre les deux pays.

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc et le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong se serrent la main, le 25 février à Singapour. Photo : VNA

Accueillant la délégation vietnamienne, le Premier ministre Lee Hsien Loong a déclaré que les bons résultats de sa visite d’État à Singapour et les réalisations importantes de la coopération durant ces derniers temps donneront une nouvelle impulsion au partenariat stratégique entre les deux pays.

Le président Nguyên Xuân Phuc a affirmé que le Vietnam chérissait toujours et accordait une grande priorité au renforcement et au développement incessants de son partenariat stratégique avec Singapour.

Les deux dirigeants ont exprimé leur joie face au partenariat de plus en plus substantiel et efficace dans tous les domaines entre les deux pays, notant que leur coopération politique et diplomatique est devenue plus forte et plus fructueuse tandis que leurs liens économiques sont désormais un point positif dans la région.

Malgré l’impact de l’épidémie de Covid-19, le commerce bilatéral a atteint 8,3 milliards de dollars en 2021, en hausse de 23,3 % par rapport à l’année précédente. Singapour se classe au premier rang des pays de l’ASEAN et au deuxième rang des 140 pays et territoires investissant au Vietnam, avec un total d’IDE enregistrés de 66 milliards de dollars. Le modèle de parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP) est devenu le symbole d’une coopération réussie entre les deux pays.

La coopération dans d’autres aspects importants tels que la défense et la sécurité, la culture, l’éducation, le tourisme et les échanges populaires a également continué de bien se développer, ont-ils déclaré..

Discutant de grandes orientations des relations bilatérales, ils ont convenu de reprendre prochainement les visites et rencontres mutuelles à tous les niveaux ; de renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense ; de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale, notamment la réunion ministérielle sur la connectivité économique ; et de promouvoir les principaux domaines de coopération au titre de l’Accord-cadre bilatéral sur la connectivité, notamment l’investissement, la finance, les TIC, l’éducation et la formation, les transports, le commerce et les services.

Les deux dirigeants ont également convenu d’élargir les liens dans l’innovation, la transformation numérique, l’économie numérique et le développement vert et durable afin d’élever la connectivité économique Vietnam-Singapour vers une connectivité numérique.

En outre, les deux pays travailleront ensemble pour développer les VSIP en parcs industriels de haute technologie, intelligents et respectueux de l’environnement, et pour capitaliser sur les avantages des accords de libre-échange de nouvelle génération auxquels ils sont parties, tels que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et le Partenariat économique global régional (RCEP).

Appréciant la coopération bilatérale dans la lutte contre le Covid-19, les deux dirigeants ont salué la reconnaissance mutuelle par leurs pays des certificats de vaccination de chacun, ce qui facilitera les voyages et les échanges bilatéraux et contribuera grandement à la reprise et au développement post-épidémie de chaque partie.

Ils ont noté avec satisfaction la coordination efficace de leurs pays dans les forums régionaux et internationaux, approuvant la poursuite de la coordination pour aider à maintenir la solidarité et la centralité de l’ASEAN. Les deux parties ont également montré leur soutien au rôle actif du bloc régional pour aider le Myanmar à surmonter la crise actuelle et promouvoir la mise en œuvre du consensus en cinq points conclu lors du Sommet des dirigeants de l’ASEAN à Jakarta, en Indonésie, en avril 2021.

Ils ont également affirmé l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale ; ne pas utiliser ou menacer d’utiliser la force ; résoudre pacifiquement les différends sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) ; mettre pleinement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) ; et négocier pour parvenir à un Code de conduite (COC) substantiel et efficace en Mer Orientale qui soit conforme au droit international, y compris la CNUDM.

A cette occasion, le président Nguyên Xuân Phuc a transmis au Premier ministre Lee Hsien Loong l’invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh à effectuer une visite au Vietnam.

À l’issue de leur entretien, les deux dirigeants ont supervisé l’échange de cinq documents de coopération sur la défense, l’économie et le commerce, la propriété intellectuelle, l’économie numérique et les échanges populaires signés par les agences gouvernementales des pays. Les accords devraient créer un cadre important contribuant à renforcer le partenariat stratégique entre le Vietnam et Singapour. – VNA