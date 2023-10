La directrice de l'USAID au Vietnam, Aler Grubbs (droite) et la vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, lors de la cérémonie de signature. Photo: ministère de l'Industrie et du Commerce

Hanoi (VNA) - Le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et l'Agence américaine pour le développement international (USAID) ont organisé vendredi 13 octobre à Hanoi une cérémonie de signature d'un protocole d'accord sur les activités de commerce numérique au Vietnam.

Ce protocole d’accord vise à contribuer au renforcement de l'écosystème commercial numérique du Vietnam, apportant des avantages aux entreprises des deux pays ; à améliorer les capacités de mise en place de cadres politiques et juridiques sur le commerce numérique, répondant ainsi aux besoins de développement du commerce numérique au Vietnam ; et à faciliter la participation du secteur privé aux activités de commerce numérique grâce à des plateformes et des outils de développement du commerce numérique.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, la directrice de l'USAID au Vietnam, Aler Grubbs, a déclaré que lors de sa récente visite au Vietnam, le président Joe Biden a souligné l'engagement des États-Unis à soutenir la compétitivité du Vietnam dans l'économie numérique mondiale.

Cette signature est la première activité mise en œuvre dans le cadre du partenariat récemment rehaussé entre les deux pays et revêt une importance, contribuant à libérer le potentiel du commerce numérique pour devenir un moteur essentiel de la croissance continue du pays, a souligné Aller Grubbs.

La vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a affirmé que la promotion des activités commerciales numériques est une mesure spécifique pour mettre en œuvre la politique du Parti de "développement rapide et durable basé principalement sur les sciences et la technologie, l'innovation et la créativité" et la transformation numérique.

La transformation numérique et la numérisation des activités commerciales continueront à élargir de nouveaux espaces de croissance, à faciliter les activités commerciales transfrontalières et à aider le Vietnam à maintenir et d'améliorer la compétitivité de ses exportations dans un avenir proche, a indiqué Phan Thi Thang.

Le développement du commerce numérique contribuera également à la réalisation des objectifs de développement durable et inclusif du Vietnam, car la transformation numérique contribuera à consommer moins de ressources et à créer plus de commodité pour toutes les entreprises et toutes les personnes pouvant accéder à toutes les ressources de développement, a-t-elle précisé.

Selon ce protocole d’accord, le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'USAID coopèrent, mais sans s'y limiter, en aidant ledit ministère à mettre en œuvre des programmes et des plans sur la transition numérique, le développement du commerce électronique, l'application des technologies de l'information et la transformation numérique dans la promotion du commerce.



S’y ajoutant la protion du dialogue public-privé pour créer des conditions favorables au secteur privé de participer et de contribuer au processus d'élaboration d'un cadre politique et juridique sur le commerce numérique.

En outre, les deux parties renforcent l'application des plateformes de commerce numérique, notamment les écosystèmes numériques de promotion du commerce, garantissant la sûreté et la sécurité des réseaux conformément à la loi vietnamienne. -VNA