Le ministre-conseiller Nguyen Hoang Nguyen, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU. Photo: VNA

New York (VNA) - Le Vietnam a souligné la nécessité d'assurer la sécurité des forces et des bases des missions de maintien de la paix et de renforcer le rôle des femmes dans les opérations de maintien de la paix, lors d'un récent plénum du Comité spécial des opérations de maintien de la paix de l'ONU.Le ministre-conseiller Nguyen Hoang Nguyen, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a souligné ces exigences, en particulier dans un contexte de risques d'hostilités accrues et d'attaques intentionnelles contre le personnel de l'ONU.Il a appelé les missions à renforcer leurs capacités sanitaires afin de protéger la santé physique et mentale des forces de maintien de la paix.Selon l’expérience du Vietnam, il est important d’accroître les interactions et d’instaurer la confiance avec les administrations et les communautés locales pour contribuer à réduire les risques et créer un environnement plus sûr et plus favorable pour les forces de maintien de la paix sur le terrain, a-t-il ajouté.Le diplomate vietnamien a également recommandé à l' ONU de continuer à renforcer les partenariats en matière de maintien de la paix avec les organisations régionales, notamment l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).En tant que l'un des quatre pays d'Asie du Sud-Est abritant des centres internationaux de formation désignés par l'ONU pour le programme de partenariat triangulaire, le Vietnam est prêt à coopérer avec les partenaires internationaux pour améliorer la qualité des soldats de maintien de la paix, en particulier au période du pré-déploiement, a-t-il déclaré.Nguyen Hoang Nguyen a ajouté que le pays souhaitait également recevoir le soutien et l'assistance des partenaires lors des préparatifs du déploiement de sa première unité de police de maintien de la paix dans les temps à venir.Soulignant l'importance de promouvoir le rôle des femmes dans les opérations de maintien de la paix, le diplomate a appelé l'ONU et les missions à créer un environnement de travail plus sûr et plus favorable à l'engagement des femmes dans les forces de maintien de la paix.Le Vietnam s'engage à maintenir son taux de participation des femmes dans les forces de maintien de la paix au-dessus de l'objectif de 15% fixé par l'ONU et à s'efforcer de porter ce taux à 20% d'ici 2025, a-t-il souligné. –VNA