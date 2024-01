Panorama de la réunion. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Le Vietnam est prêt à partager ses expériences dans la construction et l'établissement de systèmes d'infrastructure pour assurer la sécurité de l'information pour les conférences de haut niveau au cours de cette année où le Laos assume la présidence de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).



C’est ce qu’a déclaré le vice-ministre de l'Information et de la Communication, Nguyen Huy Dung, le 10 janvier, lors d'une séance de travail avec le vice-ministre lao des Technologies et de la Communication, Keovisouk Solaphom, dans le cadre de la Semaine numérique du Laos 2024, du 10 au 14 janvier.



Nguyen Huy Dung a déclaré que l'année dernière, le ministère vietnamien de l'Information et de la Communication avait aidé le Laos à exploiter le système national de surveillance et de gestion de la sécurité de l'information, grâce à quoi les autorités compétentes avaient été averties à temps réel des cyberattaques contre les sites web du gouvernement lao.

Cérémonie de signature du protocole d'accord entre le Centre d'information du réseau Internet du Vietnam, le Centre national Internet du Laos et le Département des télécommunications du Laos. Photo: VNA Cérémonie de signature du protocole d'accord entre le Centre d'information du réseau Internet du Vietnam, le Centre national Internet du Laos et le Département des télécommunications du Laos. Photo: VNA



Il a souligné que le Vietnam était prêt à aider le Laos à élaborer un plan stratégique pour développer le domaine de premier niveau national « .la ».



Lors de la séance de travail, les deux vice-ministres ont convenu de renforcer les échanges, de promouvoir la mise en œuvre de projets spécifiques visant à améliorer les capacités du personnel du Centre national pour la cybersécurité du Laos, ainsi que d'aider le Laos à former des ressources humaines dans les domaines de la fintech et de la transformation numérique.



A cette occasion, le Centre d'information du réseau Internet du Vietnam a signé un protocole d'accord avec le Centre national Internet du Laos et le Département des télécommunications du Laos sur la promotion de la coopération dans le domaine des ressources Internet et la mesure de la vitesse d'accès à Internet au Laos. -VNA