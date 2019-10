Dà Nang (VNA) - Le Premier ministre lao Thongloun Sisoulith s’est rendu mercredi 2 octobre dans la ville centrale de Dà Nang, dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam.

Entrevue entre le vice-secrétaire permanent du Comité du Parti de Dà Nang, Vo Công Tri (à gauche) et le Premier ministre lao Thongloun Sisoulith, le 2 octobre à Dà Nang. Photo: VNA



Lors de sa rencontre avec le dirigeant lao, le vice-secrétaire permanent du Comité du Parti de Dà Nang, Vo Công Tri, a souligné la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale fondées par les Présidents vietnamien Hô Chi Minh et lao Kaysone Phomvihane et Souphanouvong et cultivées par les générations de dirigeants et les deux peuples vietnamiens et lao.



Pour sa part, le chef du gouvernement lao a déclaré que les liens entre Dà Nang et les provinces centrales du Laos contribuaient de manière significative au renforcement des liens entre les deux nations.



La plus grande ville du Centre du Vietnam a assisté cinq provinces du Centre et du Sud du Laos dans l’éducation, l’agriculture et l’aménagement urbain. Elle a également signé des protocoles d’accord sur les relations d’amitié et de coopération avec les provinces lao de Attapeu, Sekong, Salavan, Champasak et Savannakhet.



Depuis 2013, les médecins volontaires de Da Nang ont offert des consultations médicales et des médicaments gratuits aux résidents des zones défavorisées du Laos.

En outre, l’Université de Dà Nang a accueilli depuis 2002 près de 750 étudiants lao. Durant l’année scolaire 2018-2019, le Comité populaire de la ville de Dà Nang a octroyé 86 bourses d’études aux étudiants originaires des provinces lao de Savannakhet, Attapu, Salavane, Sekong et Champasak.



D’autre part, les deux parties ont procédé à des échanges culturels et artistiques, tout en signant un accord de coopération visant à attirer les touristes dans le Couloir économique Est-Ouest.



Le Premier ministre lao Thongloun Sisoulith devra se rendre au parc de haute technologie de Dà Nang et à la zone de production de légumes propres de la ville.



Le dirigeant lao effectue une visite officielle du 1er au 3 octobre au Vietnam durant laquelle les deux pays ont publié une déclaration commune sur le renforcement des relations de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays dans la nouvelle situation. – VNA