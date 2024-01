Cérémonie de remise des diplômes du programme Empower Her Tech. Photo: PNUD

La représentante résidente du PNUD au Vietnam, Ramla Khalidi. Photo: PNUD

Hanoï (VNA) - Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a organisé le 27 janvier à Hanoï la cérémonie de remise des diplômes du programme Empower Her Tech, qui se concentre sur la formation aux compétences numériques des jeunes femmes entrepreneures.Lors de la cérémonie, les 30 meilleures stagiaires ont eu l'occasion de présenter leur projets individuels et collectifs aux représentants du PNUD, aux invités distingués d'organisations partenaires et à d'autres jeunes entrepreneurs. L'événement visait à créer une communauté de jeunes femmes entrepreneures pour soutenir et inspirer d'autres jeunes entrepreneurs à acquérir des compétences numériques.Soucieux de promouvoir la transformation numérique, le Vietnam a lancé le « Programme national de transformation numérique pour 2025, avec vision pour 2030 », lequel a été approuvé par le Premier ministre en 2020. Ce programme se concentre sur trois piliers : le gouvernement numérique, l'économie numérique et la société numérique.Malgré l'engagement et le fort soutien des agences publiques et d'autres parties prenantes de l'écosystème, le processus de transformation numérique et de renforcement des capacités numériques de la main-d'œuvre vietnamienne est confronté à des défis tels que la complexité des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle (IA) et notamment, l’écart entre les sexes dans le domaine du numérique.Selon des études de l’Union des femmes du Vietnam, les femmes vietnamiennes ont moins de possibilités d’accéder aux ressources numériques et de les utiliser que leurs homologues masculins. Cette disparité empêche les femmes d’exploiter les outils numériques à des fins d’apprentissage et de travail.Conscient de cette situation, Empower Her Tech – un programme de formation aux compétences numériques co-organisé par le PNUD et Alobase, vise à améliorer les compétences numériques des jeunes femmes entrepreneures et des femmes âgées de 18 à 35 ans impliquées dans des startup non technologiques. Le programme fournit des connaissances de base sur l'intelligence artificielle (IA) et les technologies numériques émergentes, permettant aux jeunes femmes d'améliorer leurs performances personnelles et professionnelles.Lancé officiellement le 25 décembre 2023, le programme de formation a suscité une grande attention, attirant près de 300 candidatures à travers le pays. Soixante stagiaires ont été sélectionnés, avec la participation de personnes handicapées, de gens issus de minorités ethniques et de la communauté LGBTIQ . Ces stagiaires ont participé à 10 sessions d'apprentissage en ligne, couvrant les connaissances et compétences de base dans l'utilisation de Wix (un outil sans code pour la création de sites Web), de l'IA générative (notamment ChatGPT, Bard, Microsoft CoPilot) et de Canva (un outil de conception pour les non-professionnels). Tout au long du programme, des retours positifs ont été reçus de la part des stagiaires et des formateurs.La représentante résidente du PNUD au Vietnam, Ramla Khalidi, a déclaré que le programme de formation « Empower Her Tech » est une petite contribution à la réduction de l'écart entre les sexes dans le domaine de la technologie numérique.Des participantes ont pris des mesures concrètes pour développer leurs compétences numériques et renforcer leurs capacités de leadership, et ont fait un pas de géant pour faire passer leurs entreprises au niveau supérieur, en favorisant le développement durable pour tous, a-t-elle indiqué.Le programme de formation Empower Her Tech vise à bâtir une communauté de jeunes femmes entrepreneures pour inspirer et promouvoir l’application des technologies numériques dans leur vie et dans leurs entreprises. Une boîte à outils regroupant tous les supports d’apprentissage sera publiée prochainement. -VNA