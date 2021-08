Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son à la première réunion ministérielle des Amis du Mékong (FOM) qui a lieu le 5 août sous format virtuel. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a assisté à la première réunion ministérielle des Amis du Mékong (FOM) qui a eu lieu le 5 août sous format virtuel.



Lors de la réunion, le ministre Bui Thanh Son a affirmé l'engagement du Vietnam à travailler avec les autres membres pour construire un environnement de paix, de stabilité, de prospérité et de développement durable dans la région. Il a suggéré que FOM donne la priorité à la coopération dans la prévention et le contrôle de la pandémie de COVID-19, tout en renforçant la coopération dans la construction d'infrastructures de haute qualité, promouvant la coopération sur la croissance verte, intensifiant les dialogues politiques sur le développement durable dans la sous-région du Mékong.



Les participants ont convenu que FOM devrait renforcer la coopération pour relever les défis communs de la région et promouvoir une croissance durable et inclusive.



Ils ont souligné que la coopération dans ce cadre devrait continuer à promouvoir les valeurs et principes communs de la Charte des Nations Unies, du Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), promouvoir le rôle central de l'ASEAN, les principes d'égalité, de consensus, de coopération mutuellement bénéfique et de respect du droit international, contribuant au renforcement de la coopération de FOM avec l'ASEAN et les cadres de coopération existants sur le Mékong.



La réunion a été présidée par le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, avec la participation du Cambodge, de la République de Corée, du Laos, du Myanmar, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie, de la Thaïlande et du Vietnam. Le secrétaire général de l’ASEAN, des représentants de l’Union européenne, de la Banque asiatique de Développement, de la Commission du Mékong..., étaient également présents. -VNA