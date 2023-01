Hanoi (VNA) - Les Prix VinFuture 2023 ont officiellement été lancés ce lundi 9 janvier ! Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 mars, à l’échelle mondiale.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê (centre) remet des Prix scientifico-technologiques VinFuture aux lauréats de la deuxième édition. Photo: hanoimoi.com.vn



Les fondateurs des Prix VinFuture sont Pham Nhât Vuong, président de Vingroup et son épouse, Pham Thu Huong. Ces prix récompensent chaque année, les travaux scientifiques au service de l’humanité et des êtres humains.



Les projets doivent passer par plusieurs cycles d’examen de la part des 12 membres du Comité de présélection puis des 11 membres du Conseil du prix. Tous sont des scientifiques prestigieux, lauréats de prix tels que Nobel, Turing et Millennium Technology…



VinFuture comprend un grand prix principal (VinFuture Grand Prize), d’une valeur de 3 millions de dollars, et trois prix spéciaux, de 500.000 dollars chacun, à destination des femmes scientifiques, des chercheurs de pays en développement et de ceux qui progressent dans de nouveaux domaines. -VOV/VNA