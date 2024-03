Photo : VNA







S'exprimant lors de l’événement, Ha Thi Nga, présidente de l'Association des femmes vietnamiennes, a déclaré que cette activité visait à honorer la valeur de l'"ao dai", à susciter l'amour, la fierté et la responsabilité de chacun de préserver et promouvoir cette robe traditionnelle du Vietnam au sein de la communauté. L'occasion aussi de présenter le Vietnam, son peuple et sa culture, les femmes vietnamiennes en particulier, aux amis internationaux.



En 2019, l'Association des femmes vietnamiennes s'est coordonné avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour organiser l'événement sur le thème ""ao dai" - Patrimoine culturel vietnamien". Depuis lors, la semaine de l'"ao dai" est organisée chaque année à la première semaine de mars.



De nombreuses activités visant à honorer l'"ao dai" ont eu lieu, de manière diversifiée et largement à travers le pays, telles que des concours de belles photos de l'''ao dai", des concours pour étudier la valeur de l'"ao dai", le remise d"'



Les secteurs et les localités ont également tenu de nombreuses activités pour affirmer que l'"ao dai" était le patrimoine culturel du Vietnam. Par exemple, la province de Thua Thien - Hue a approuvé le projet "Hue - capitale de l'ao dai" et prépare le dossier pour l'UNESCO afin que le métier de tailleur d'''ao dai" et la pratique de l'utilisation de l'"ao dai" traditionnel de Hue entre dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité



Organisé à cette occasion, le spectacle "saveur et couleur de l'"ao dai" vietnamien" a offert des chansons et des danses honorant les femmes vietnamiennes et un défilé de l'"ao dai". Une collection du designer Do Trinh Hoai Nam et de plus de 50 designers nationaux a été présentée, sous trois thèmes exceptionnels : Fierté de l'"ao dai", l'âme de l"'ao dai" et l'essence de l"'ao dai". Ce spectacle comptait également la présence d'épouses d'ambassadeurs étrangers portant cette robe traditionnelle vietnamienne. -VNA