La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan et le président de Biélorussie, Alexandre Loukachenko. Photo: VNA



Minsk (VNA) - Poursuivant sa visite officielle en Biélorussie, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a eu le 12 décembre une entrevue avec le président de Biélorussie, Alexandre Loukachenko.

Appréciant les réalisations obtenues par le Vietnam, le président biélorusse a déclaré que le Vietnam disposait d’une population nombreuse et était en train de se développer sur le fondement des hautes technologies. C'est un élément solide pour une économie.

Nguyen Thi Kim Ngan a déclaré que le Vietnam appréciait hautement les réalisations du développement socio-économique enregistrées par la Biélorussie, sous la direction du président et du gouvernement de Biélorussie ainsi que la politique étrangère du pays consistant à diversifier et à multilatéraliser les relations, à maintenir l'indépendance, la souveraineté et à élargir les relations avec d'autres pays, en particulier les amis traditionnels, dont le Vietnam.

Le Vietnam apprécie hautement la coopération étroite des deux parties au sein des organisations et forums internationaux, en particulier l’ONU. Remerciant la Biélorussie pour avoir soutenu le Vietnam dans la pose de sa candidature à la poste des membres non permanents du Conseil de sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021, à la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) pour le mandat 2019-2025.

Actuellement, les échanges commerciaux entre les deux pays restent encore modestes. En 2018, le commerce bilatéral a atteint 92,2 millions de dollars et au cours du premier semestre de 2019, 41,1 millions de dollars.

Le président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko et le président de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, ont souhaité que les deux parties doivent promouvoir la coopération économique et commerciale bilatérale pour porter le commerce bilatéral à 500 millions de dollars dans le futur.

Mme Ngan a proposé aux deux parties d’accorder la grande priorité à la promotion de la coopération économique et commerciale, avec l’accent mis sur le commerce de produits agricoles majeurs, d’exploiter les potentiels et les avantages de l'Accord de libre-échange Vietnam - Union économique eurasienne. Elle s’est réjouie de l’inauguration récente de la première coentreprise automobile de Maz Asia à Hung Yen.

Elle a souhaité que les deux parties mettent bien en œuvre le programme de coopération technique militaire pour la période 2016-2020 et améliorent activement la base juridique de la coopération dans le domaine de la sécurité.

Les deux parties continuent de maintenir les échanges culturels, de promouvoir la coopération scientifique et technologique et aussi de promouvoir la coopération décentralisée.

Actuellement, le Vietnam a placé la Biélorussie sur la liste des 40 pays où le Vietnam demande les visas électroniques, souhaitant que la Biélorussie crée des conditions plus favorables à l'entrée et à la sortie des citoyens vietnamiens pour qu’ils puissent bénéficier du nouveau régime d'exemption de visa appliqué par la Biélorussie.

S'agissant de la situation en Mer Orientale, le Vietnam se félicite des efforts de tous les pays pour contribuer activement au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la sûreté de la navigation et du survol. Le Vietnam souhaite que la Biélorussie soutienne la position du Vietnam et de l’ASEAN de régler les différends par des moyens pacifiques, dans le respect du droit international, à commencer par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. À cet égard, le président Alexandre Loukachenko a déclaré que son pays soutenait toujours le règlement de tous les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international.

Les deux dirigeants ont hautement apprécié les relations d’amitié et de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement biélorusse, qui se sont constamment développées au fil des jours. Les deux parties ont décidé la poursuite d'échanger les délégations, de consulter régulièrement et de coordonner étroitement lors des forums multilatéraux, dont l'Union interparlementaire pour discuter des questions d'intérêt commun. -VNA