Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim prend la parole lors de l'inauguration du Centre financier international. Photo : Straits Times



Kuala Lumpur (VNA) - Le complexe Tun Razak Exchange (TRX) à Kuala Lumpur est officiellement devenu le Centre financier international (CFI) de Malaisie, lors d’une cérémonie organisée le 23 février, en présence du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim.



S'exprimant à cet événement, le dirigeant malaisien a déclaré que l’inauguration du CFI constituait un pas en avant dans le long et fier processus de développement de la Malaisie, tout en reflétant la riche histoire d’une nation commerçante.

C’est aussi une étape importante dans la mission du gouvernement visant à renouveler l'architecture financière du pays, a-t-il noté.

Le CFI bénéficiera d’un statut spécial du gouvernement. Les entreprises qui déménageront ici bénéficieront d'incitations, notamment des subventions à la construction industrielle et une exonération fiscale de 70 % du revenu légal pendant cinq ans pour les promoteurs immobiliers, une exonération du droit de timbre pour les prêts et services pour les entreprises ayant le statut TRX.



Situé au cœur de Kuala Lumpur, le complexe TRX s'étend sur 28,33 ha, dispose d'infrastructures modernes et de plus de 30 000 employés. - VNA