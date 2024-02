La Malaisie prévoit d'augmenter le taux d'imposition de 6 % à 8 % sur une gamme de services taxables en mars. (Photo : VNA)

Kuala Lumpur, 21 février (VNA) – Le gouvernement malaisien prévoit d'augmenter le taux d'imposition de 6 % à 8 % sur une gamme de services taxables en mars.Cet ajustement politique devrait générer 3 milliards MYR (626 millions de dollars) de recettes supplémentaires, une étape essentielle vers la correction des déficits budgétaires, l’amélioration de la qualité des services publics et le soutien d’importants efforts d’infrastructure.Dans son article publié par le Malay Mail, Goh Lim Thye, maître de conférences au Département d'économie de la Faculté de commerce et d'économie de l'Université de Malaisie, a écrit que l'augmentation prévue des coûts des services et l'impact possible sur les dépenses des consommateurs et des petites et moyennes entreprises Les entreprises (PME) nécessitent un examen attentif et des interventions politiques stratégiques.Selon l'universitaire, en mettant en œuvre des mesures de soutien telles qu'un programme d'allègement fiscal progressif pour les PME, des incitations renforcées à l'innovation et à la transformation numérique et en renforçant la protection des consommateurs et les mécanismes de surveillance des prix, le gouvernement peut atténuer les effets négatifs et maximiser les avantages de cette réforme fiscale.Ces actions faciliteront non seulement une transition plus fluide pour toutes les parties prenantes, mais garantiront également que le paysage économique malaisien reste résilient, compétitif et inclusif face à cet ajustement budgétaire. - VNA