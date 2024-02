Des membres de l'Association médico-pharmaceutique du Vietnam en Russie et des invités lors de l'événement. Photo : VNA

Moscou (VNA) - L'Association médico-pharmaceutique du Vietnam en Russie a célébré dans la soirée du 27 février à Moscou le 69e anniversaire de la Journée des médecins vietnamiens (27 février).Il s’agissait d’une occasion pour les médecins et les agents de santé qui sont membres de cette association de passer en revue l’histoire et les significations de leur profession.A cette occasion, Hoang Xuan Mai, président de l'Association médico-pharmaceutique du Vietnam en Russie, a félicité les membres de l’association et tous ceux qui travaillent dans le secteur de la santé en général. Il a émis son espoir que tous les médecins et les agents de santé renforceraient leurs liens pour enrichir leurs connaissances professionnelles.Les participants ont salué les contributions de l'Association médico-pharmaceutique du Vietnam en Russie aux soins de la santé de la communauté vietnamienne dans ce pays, souhaitant qu'elle se développe davantage dans les temps à venir. -VNA