Hanoï (VNA) - À l'occasion du 69e anniversaire de la Journée des médecins vietnamiens (27 février 1955), Truong Thi Mai, membre du Bureau Politique, permanente du Secrétariat du Comité central du Parti et présidente de la Commission centrale de l'organisation du Parti, a visité le 26 février les médecins et tous les officiers, personnel, travaillant à l’Hôpital central militaire 108, à Hanoï.Félicitant les médecins à l'occasion de la Journée des médecins vietnamiens, Mme Truong Thi Mai a salué les acquis remportés par cet hôpital. Elle s'est déclarée convaincue que l'Hôpital central militaire 108 continuerait à apporter de grandes contributions dans de nombreuses activités, en particulier la transplantation d'organes et de tissus, non seulement pour développer la médecine du pays, mais aussi pour sauver des vies.Mme Truong Thi Mai a demandé aux dirigeants de l’hôpital d’étudier des politiques de rémunération afin de retenir de bonnes ressources humaines ; innover dans les mécanismes de politique financière, améliorer la qualité des équipements et des installations... afin que les médecins, les officiers, les employés et les soldats puissent se sentir en sécurité dans leur travail, surmonter toutes les difficultés et accomplir les tâches assignées par le Parti et l'État.Selon le général de division, le professeur agrégé, le Dr Le Huu Song, directeur de l'hôpital central militaire 108, cet établissement est devenu un hôpital général stratégique de l'armée, un établissement de protection et de soins de santé pour les hauts dirigeants du Parti, de l'État, de l'Armée et ceux du Laos et du Cambodge. En plus, c'est aussi un centre de recherche scientifique et de formation postuniversitaire.