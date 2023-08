La Havane (VNA) - Poursuivant sa tournée à Cuba, la délégation de Hô Chi Minh-Ville conduite par Nguyen Thi Le, secrétaire adjointe du Comité municipal du Parti et présidente du Conseil populaire municipal, a travaillé avec l'Institut cubain d'amitié avec les peuples ( ICAP ), le 22 août (heure locale).Lors de la réception, le président de l’ICAP, Fernando González Llort, a émis le souhait que les entreprises vietnamiennes en général et celles de Hô Chi Minh-Ville en particulier coopèrent avec Cuba pour organiser des programmes de promotion du tourisme et des visites d'affaires.De son côté, Nguyen Thi Le a affirmé que Hô Chi Minh-Ville continuerait d'envoyer des délégations à Cuba pour étudier et échanger des expériences, explorer des opportunités de coopération dans les domaines de la santé, du tourisme, de la promotion du commerce et de l’investissement. Elle a également déclaré saluer l’arrivée de délégations cubaines à Ho Chi Minh-Ville pour étudier et échanger des expériences.La dirigeante de Ho Chi Minh-Ville a par ailleurs émis son souhait d’organiser un programme annuel d'échange entre les jeunes de Hô Chi Minh-Ville et de Cuba.Le même jour, la délégation de Hô Chi Minh-Ville a visité le Centre Fidel Castro Ruz, travaillé avec des dirigeants du Centre cubain de génie génétique et de biotechnologie (CIGB), de la société BioCubaFarma. Les deux parties ont échangé des expériences en matière de recherche et d'invention de vaccins et de médicaments, de développement de modèles du médecin de famille... –VNA