Exposition de photos à l'occasion du 45e anniversaire de la visite historique du dirigeant cubain Fidel Castro au Vietnam. Photo: VNA

La Havane (VNA) - L'Institut cubain d'amitié avec les peuples (ICAP) a célébré le 15 juillet le 46e anniversaire des associations d'amitié cubaines avec le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

L'événement vise à éduquer les générations futures de chaque pays sur les bonnes relations traditionnelles ainsi qu'à souligner la responsabilité des jeunes générations dans la préservation, la consolidation et le développement de la solidarité et de l'amitié entre Cuba et le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

L'ambassadeur du Vietnam à Cuba Le Thanh Tung a affirmé que le Vietnam était toujours aux côtés du peuple cubain et a exprimé sa conviction que les deux nations avanceraient ensemble et écriraient de nouvelles pages pour la solidarité, la fraternité, la coopération intégrale et la confiance absolue.

Pour leur part, les ambassadeurs du Laos et du Cambodge à Cuba ont également souligné l'amitié et les relations bilatérales dans plusieurs domaines.

Le vice-président de l'ICAP, Víctor Gaute, a exprimé l'espoir que les générations futures de chaque pays seront responsables de la préservation, de la consolidation et du développement de ces liens. -VNA