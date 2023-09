Le Comité populaire de la province de Tra Vinh, dans le delta du Mékong, a demandé à des services, branches et des localités côtières de renforcer les mesures pour lutter contre la pêche INN

Le Forum socio-économique du Vietnam 2023 s'est ouvert le 19 septembre à Hanoï, sous l'égide du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue. Placé sous le thème "Renforcer les capacités endogènes, créer des moteurs pour la croissance et le développement durable", ce forum a vu la participation de quelque 450 délégués.

Le moteur de la croissance économique de Ba Ria-Vung Tau a longtemps été identifié comme étant le tourisme et l'industrie plutôt que l'agriculture, mais cette dernière affirme de plus en plus son rôle dans l'économie provinciale.