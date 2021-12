Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Malgré l'impact de l'épidémie de COVID-19, notamment au 3e trimestre, les exportations nationales de textile-habillement ont surmonté les difficultés et maintenu une bonne croissance, a estimé un représentant de l'Association du textile et de l'habillement du Vietnam (VITAS).



En 2021, l'industrie du textile-habillement pourrait réaliser un chiffre d'affaires à l'exportation de 39 milliards de dollars, en hausse de 11,2% par rapport à 2020 et de 0,3% par rapport à 2019. C'est un grand effort de cette industrie dans le contexte de ralentissement de la reprise économique mondiale.

En 2022, malgré des évolutions complexes et imprévisibles de la pandémie de COVID-19 dans le monde, l'industrie nationale du textile-habillement connaîtra des signes positifs, notamment la réouverture de grands marchés tels que les États-Unis et l'Union européenne (UE), et le changement tactique dans la politique antiépidémique du Vietnam, passant d'une stratégie "zéro COVID-19" à "cohabitation sûre".



La VITAS a élaboré trois scénarios de chiffre d'affaires à l'exportation en 2022, de 38-39 milliards de dollars dans le pire scénario, 40-41 milliards ou 42,5-43,5 milliards dans les scénarios les plus positifs.



Pour faire le bilan des activités de l'industrie nationale du textile-habillement en 2021, une conférence sera organisée le 17 décembre en présentiel et en ligne à Hanoï, à Da Nang et à Ho Chi Minh-Ville. L'événement réunira des dirigeants des ministères et secteurs, des intellectuels, des économistes et 500 entreprises membres de la VITAS.



L'événement vise également à définir des travaux et mesures nécessaires pour mettre en œuvre la stratégie de développement de l'industrie du textile-habillement pour la période 2020-2050 et vision pour 2030, a annoncé le vice-président et secrétaire général de la VITAS, Truong Van Can, lors d'un point presse donné le 7 décembre. -VNA