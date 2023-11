Empêcher les groupes nuisibles et protéger les enfants dans le cyberespace. Photo: baophapluat.vn

Hanoï (VNA) – Le Département de la radio, de la télévision et de l'information électronique (ministère de l'Information et de la Communication) a demandé le blocage de nombreux groupes sur Facebook contenant des instructions sur le suicide ou sur la manière de ne pas payer les dettes bancaires...



Lê Quang Tu Do, directeur de ce Département, a déclaré à la presse le 6 novembre à Hanoï que selon des informations sur le journal « Tuoi Tre » (Jeunesse), il existait actuellement de nombreux groupes en ligne comptant des dizaines de milliers de membres, lesquels partageaient des informations négatives, voire celles sur les moyens de suicide pour les enfants.



Après avoir reçu les informations, le Département a contacté Facebook et lui a demandé de supprimer huit groupes de ce genre, a indiqué Lê Quang Tu Do.



De même, d'après des informations du magazine « Ngan hang » (Banking Review), il existe de nombreux groupes sur Facebook présentant des instructions pour ne pas payer les dettes.



Au 6 novembre, les organes compétents avaient arrêté 43 sur 47 de ces groupes négatifs. Les groupes restants sont inspectés et traités, a déclaré Le Quang Tu Do.



En ce qui concerne la protection des enfants dans le cyberespace, un représentant du Département de la sécurité de l'information a recommandé aux parents de se conformer à tous les principes et mesures de sécurité de l'information. Il les a également appelés à utiliser des applications spécifiquement destinées aux enfants.-VNA