Hanoi (VNA) - Le Vietnam a signé plusieurs accords de libre-échange avec d’autres pays et l’opportunité d’exporter ses produits agricoles vers l’étranger s’annonce énorme. L’élaboration des enseignes nationales s’avère, par conséquent, indispensable afin de promouvoir davantage les exportations.



Lors du séminaire "Élaborer des enseignes nationales pour les produits agricoles vietnamiens", organisé jeudi 6 avril dans la mégapole du Sud par le journal Thanh Niên (Les jeunes), Nguyên Ngoc Toàn, son rédacteur en chef, a abordé le gain important de l’élaboration d’enseignes nationales des produits agricoles alors que les portes du marché international sont grandes ouvertes, notamment grâce aux accords de libre-échange dont le Vietnam devrait bénéficier.



S’agissant du choix de produits agricoles à promouvoir à travers l’élaboration de l’enseigne nationale, selon Nguyên Dinh Tùng, vice-président de l'Association vietnamienne des fruits et légumes, les fruits vietnamiens sont très diversifiés, mais il est nécessaire de choisir un certain nombre de produits typiques et forts afin de les valoriser et de se concentrer sur leur promotion. Schéma également suivi par de nombreux autres pays.



De son point de vue, Boonlap Watcharawanitchakul, directeur général adjoint de la société par actions d’élevage C.P Vietnam, a également déclaré que le Vietnam devrait choisir des produits typiques pour se concentrer sur leur promotion à l’échelle internationale. Lors du choix de ces produits, il est également nécessaire de réguler des normes de qualité et d’adopter une stratégie de marketing nationale, a-t-il ajouté.



Boonlap Watcharawanitchakul a cité comme exemple, l’élevage des crevettes à pattes blanches. En effet, seul le Vietnam peut élever cette race de crevettes de grande taille (15 crevettes/kg). Par conséquent, les localités qui les élèvent ont un avantage par rapport aux crevettes d’autres pays et devraient promouvoir cet atout auprès des consommateurs nationaux et étrangers.

L’élaboration d’ enseignes nationales pour les produits agricoles vietnamiens repose sur les produits agricoles de grande valeur.

Promouvoir les produits made in Vietnam



Au niveau de la promotion des produits agricoles "made in Vietnam", Nguyên Nhu Cuong, directeur du Département de la cultivation, du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, estime que pour construire une marque de produits agricoles vietnamiens sur le marché international, il faut tout d'abord partir du marché domestique du pays.



"Nous ne pourrons pas aller loin et longtemps sans une base solide à l'intérieur du pays. Sans cette plateforme, les clients internationaux n'auraient pas non plus confiance en nos produits. C'est le premier et le plus important client dont nous devons nous occuper", a ajouté M. Cuong.



Selon les statistiques recensées par ledit ministère, la superficie des arbres fruitiers au Vietnam s’étend sur 1,14 million d’hectares et la production totale de fruits s’élève à hauteur de 12,6 millions de tonnes/an. Les fruits vietnamiens sont exportés vers 60 pays, représentant près de 1% de la valeur totale des importations de fruits dans le monde.



Le gouvernement vietnamien se fixe l’objectif de développer la production de fruits et légumes pour la période 2021-2023 en se focalisant sur la transformation de fruits et légumes de manière sûre et durable tout en répondant aux exigences du marché de consommation en termes notamment d’innovation et de technologies dernier cri. Il est également nécessaire d’assurer la qualité et la sécurité alimentaire des produits et de préserver leur valeur afin d’en augmenter la compétitivité. D’ici 2030, le Vietnam devrait figurer dans le top 5 des premiers pays exportateurs de fruits et légumes au monde, portant la valeur des exportations de 8 à 10 milliards d’USD. -CVN/VNA