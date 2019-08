Hanoï (VNA) - Une délégation de l’Institut de commandement et de l’État-major de l'Armée nationale indonésienne, conduite par son vice-directeur du développement de l’éducation, le colonel Ardiheri, s'est rendue mercredi au Commandement de la Région militaire 1.

Des officiers indonésiens et vietnamiens ont discuté et échangé des informations sur des domaines d'intérêt commun tels que relations extérieures de la défense, recrutement et mobilisation des citoyens dans l’armée, construction des forces armées...

Les officiers indonésiens ont estimé que cette visite contribuerait à promouvoir les échanges d’expériences et la coopération en matière de défense entre les armées vietnamienne et indonésienne. -VNA