En 2023, le Vietnam a exporté plus de 8,1 millions de tonnes pour une valeur de 4,6 milliards de dollars.

Hanoï (VNA) - 2023 était une année de grand succès pour la riziculture du Vietnam. Le pays continuait à être l’un des trois premiers pays exportateurs de riz au monde, représentant environ 15 % du total des exportations mondiales de riz.

En 2023, le Vietnam a exporté plus de 8,1 millions de tonnes pour une valeur de 4,6 milliards de dollars, avec un prix moyen de 575 dollars/tonne. Par rapport à la même période en 2022, la quantité augmentera de 14,4%, la valeur, de 35,3% et le prix moyen de 88,8 dollars/tonne. Il s'agit notamment du résultat d'exportation le plus élevé de l'histoire de l'industrie rizicole vietnamienne depuis sa participation aux exportations en 1989.



Citant les données prévisionnelles du Département américain de l'Agriculture, Mme Nguyen Thi Huong, directrice générale de l’Office général des statistiques (ministère du Plan et de l'Investissement), a estimé que le monde connaîtrait une pénurie d’environ 7 millions de tonnes de riz en 2024. Cela crée des opportunités pour les pays exportateurs de riz, dont le Vietnam.

Selon Nguyen Anh Son, directeur du Département d'import-export (ministère de l'Industrie et du Commerce), en 2024, face à la situation mondiale très difficile, les exportations de riz du Vietnam ont encore connu des signes positifs dès les premiers mois de l’année. Le chiffre d'affaires des exportations de riz en janvier a atteint 362 millions de dollars, en hausse de 7 % sur un an. En outre, selon de nombreuses prévisions, les prix du riz augmenteront en 2024 en raison du resserrement de l'offre.

Le delta du Mékong, grenier du riz du Vietnam. Photo : VNA



Les Philippines constituent le plus grand débouché du riz vietnamien. Selon Phung Van Thanh, conseiller commercial du Vietnam aux Philippines, le riz vietnamien occupe toujours la première place dans ce pays et qu'il y a encore des opportunités pour les entreprises vietnamiennes d’élargir les marchés, d’augmenter le chiffre d'affaires à l'exportation.

En Indonésie, deuxième importateur de riz du Vietnam, ces derniers jours, les prix du riz ont fortement augmenté en raison d'un manque d'approvisionnement grave, a annoncé Pham The Cuong, conseiller commercial du Vietnam en Indonésie. Il a prédit que le gouvernement indonésien devrait bientôt continuer à acheter davantage de riz. C’est l’opportunité pour les entreprises vietnamiennes.

Concernant les défis en 2024, selon les évaluations des Bureaux commerciaux du Vietnam à l'étranger, bien que le riz vietnamien soit présent sur de nombreux marchés, il est actuellement confronté à une concurrence de plus en plus féroce avec le riz thaïlandais. En conséquent, les entreprises doivent continuer à améliorer la qualité du riz exporté, à en diversifier les types et à veiller à ce qu’il n’y ait aucune violation des résidus de pesticides. De plus, il est nécessaire de mettre en place une stratégie de promotion systématique de la marque, en particulier celle du riz de haute qualité. -VNA