Hanoi (VNA) - L'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Nicolás Hernández Guillén, a mis l’accent sur l’importance de la participation du Vietnam au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui a traversé bien des guerres pour reconquérir son indépendance nationale et a enregistré depuis lors de nombreuses réalisations économiques.

L'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Nicolás Hernández Guillén. Photo : VNA

Dans son interview accordée à un journaliste de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l'occasion du Nouvel An lunaire du Chat 2023, évaluant les réalisations du Vietnam en 2022, l'ambassadeur de Cuba Orlando Nicolás Hernández Guillén a affirmé que son pays soutenait pleinement l'élection du Vietnam au Conseil des droits de l'homme de l’ONU pour la période 2023-2025.



Selon l'ambassadeur de Cuba, le Vietnam représente la lutte pour les droits de l'homme et pour son propre peuple, ce dont témoignent l'histoire de sa lutte, ses sacrifices, sa victoire, son indépendance et son développement national, ainsi que ses efforts d'intégration internationale et de lutte pour la paix. Il a hautement apprécié les progrès sociaux que le Vietnam a réalisés avec des résultats remarquables dans les domaines de la santé et de l'éducation.

Le 11 octobre 2022, le Vietnam a été élu membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2023-2025, lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York des Etats-Unis. Photo : VNA



Le diplomate cubain a cité les réalisations exceptionnelles du Vietnam en matière de reprise et de développement économiques post-pandémiques, notamment une croissance du PIB de 8 % en 2022, le taux le plus élevé d'Asie du Sud-Est.



« Cette performance s’explique par la mise en œuvre réussie de la politique vietnamienne de lutte contre la pandémie de COVID-19, en particulier sa diplomatie vaccinale, qui a contribué à assurer une vaccination généralisée pour l'ensemble de la population. Ceci a permis une reprise économique relativement rapide dans de nombreux domaines », a commenté l'ambassadeur de Cuba.



Dans le contexte de difficultés causées par la pandémie de COVID-19 et de nombreuses inquiétudes concernant une récession économique mondiale, le Vietnam a pris des solutions efficaces pour dynamiser ses exportations et le commerce des marchandises, attirer des capitaux d'investissement étrangers, et ce en maintenant des indicateurs macroéconomiques stables. L'inflation est restée en dessous de 4 %.

Les exportations du textile et des habillements maintiennent la 3e position mondiale. Photo : VNA



L'ambassadeur Orlando Nicolás Hernández Guillén a qualifié ces résultats de "très admirables", obtenus grâce à la mise en œuvre des Résolutions du Parti, la bonne direction du gouvernement et la participation active de la communauté des affaires.



S’agissant des relations bilatérales, M. Orlando Nicolás Hernández Guillén a souligné que l'amitié entre le Vietnam et Cuba est omniprésente, couvrant tous les aspects de la vie sociale des deux pays. Les deux nations se comprennent toujours, sympathisent, se soutiennent et prennent soin l'une de l'autre. Elles entretiennent toujours de bonnes relations politiques, une coopération étroite en matière de sécurité et de défense et promeuvent les échanges entre leurs peuples.



L'ambassadeur a hautement apprécié le rôle du Vietnam pour assurer la sécurité alimentaire de Cuba et a remercié le Vietnam pour son soutien en riz et l'envoi d'experts et de techniciens pour aider son pays dans la production de riz, de maïs, de café et le développement agricole.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) préside la cérémonie d'accueil officielle du Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruzen en visite officielle d'amitié au Vietnam du 28 septembre au 2 octobre 2022. Photo : VNA



S'agissant du Nouvel An lunaire du Chat 2023, l'ambassadeur de Cuba a déclaré que c'était le moment de se réunir en famille et qu'il était très heureux de célébrer le Têt au Vietnam, de mieux comprendre les coutumes et la culture traditionnelles des Vietnamiens et des pays asiatiques en général.



La diplomate cubain a exprimé son espoir que le Vietnam et Cuba porteraient leurs relations économiques et commerciales bilatérales à un nouveau niveau, à la mesure de l'amitié, de la solidarité et de la coopération traditionnelles que les deux pays cultivent depuis des décennies. - VNA