Photo: VNA



Pretoria (VNA) - Les relations commerciales entre le Vietnam et l’Afrique du Sud continueront à se développer positivement sur les bases solides actuelles, a estimé l’ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Hoang Van Loi, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



L’Afrique du Sud est actuellement un partenaire politico-économique de premier rang et le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Afrique, ainsi que son seul "partenaire pour la coopération et le développement" dans ce continent. De son côté, le Vietnam est le neuvième partenaire commercial de l’Afrique du Sud en Asie.



Selon l’ambassadeur Hoang Van Loi, il existe de nombreuses conditions favorables au développement de la coopération économique entre les deux pays.



Primo, les deux gouvernements accordent l’attention à promouvoir leur coopération économique. Secundo, la structure des deux économies est complémentaire et des produits vietnamiens sont très compétitifs sur le marché sud-africain. Tertio, le marché des pays d’Afrique australe est assez important, riche en potentiel pour les principaux produits d’exportation du Vietnam. Quarto, le réseau de distribution de marchandises en Afrique du Sud est bien développé et connecté à d’autres pays d’Afrique australe, ce qui crée des conditions propices à l’accès des produits vietnamiens à plusieurs marchés. Quinto, le potentiel de coopération dans le tourisme demeure grand.



L’ambassadeur Hoang Van Loi a recommandé aux entreprises vietnamiennes de mener des études profondes et de rencontrer directement des partenaires avant de coopérer, de coordonner avec l’ambassade et le bureau du commerce pour recevoir des informations en temps opportun et un soutien juridique nécessaire.



L’année 2023 marque le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Afrique du Sud. Une Journée vietnamienne sera organisée en Afrique du Sud. Il s’agira d’une grande opportunité pour favoriser la réalisation de l’objectif de 2 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux.



En 2022, le commerce bilatéral est estimé à environ 1,3 milliard de dollars, dont 800 millions de dollars d’exportations vietnamiennes. -VNA