De gauche à droit : les ambassadeurs d’Indonésie, de Thaïlande, des Philippines, du Vietnam, de Malaisie et du Myanmar à la Journée de la famille de l’ASEAN 2019 à Prague. Photo: VNA



Prague (VNA) – L’ambassade du Vietnam en République tchèque a présidé la Journée de la famille de l’ASEAN 2019 qui a été organisée le 27 août à Prague.

Cet évènement a vu la participation de cadres, fonctionnaires des ambassades d’Indonésie, de Malaisie, du Myanmar, des Philippines, de Thaïlande et des représentants de l’Association des Vietnamiens dans ce pays et de l’Union des associations des Vietnamiens en Europe.

La Journée de la famille de l’ASEAN vise à intensifier la solidarité entre les pays membres de l’ASEAN, a souligné l’ambassadeur vietnamien Ho Minh Tuan, ajoutant que le Vietnam était prêt à assumer la présidence de l’ASEAN en 2020.

En 2019, la communauté de l’ASEAN à Prague a admis un nouveau membre – ambassade du Myanmar. L’année 2020 marquera la moitié du processus de mis en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN en 2025.

En qualité du président de l’ASEAN en 2020, le Vietnam fera de son mieux pour intensifier la solidarité entre les pays membres et la coopération entre l’ASEAN et ses partenaires, accordant la priorité à la garantie de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région, à la promotion de la connectivité économique et du partenariat mondial pour le développement durable ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité des activités de l’ASEAN, a-t-il déclaré.

Lors de cette manifestation, les participants ont pu se régaler de plats traditionnels originaux, profiter des numéros artistiques et participer à des jeux folkloriques des pays de l'ASEAN.

L’ambassade du Vietnam a également organisé une exposition photographique pour présenter l’image du pays, de l’homme ainsi que des potentialités touristiques du Vietnam aux amis internationaux en République tchèque. -VNA